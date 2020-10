Rijssenaar Gerrit raakte 85.000 euro kwijt na twee telefoontjes: ‘Een psychische knauw voor de rest van je leven’

Raad Hellen­doorn stemt in met hoger bouwen aan Gro­testraat in Nijverdal

20 oktober NIJVERDAL - Er kan in de toekomst een stuk hoger worden gebouwd aan de noordkant van de Grotestraat dan de maximale 16 meter, die tot nu toe in het bestemmingsplan voor het centrum van Nijverdal is toegestaan.