Rijssenaar zoekt met ‘crossactie’ medestanders voor beheer van platgewalst baantje in Rijssen

‘Totaal verrast’

Omdat de crossbaan steeds verder in verval raakte, kwam de veiligheid van de gebruikers in het geding. Vandaar dat de gemeente besloot het crossbaantje niet langer te gedogen en het terrein ‘vlak te schuiven’. „Het heeft mij en vele andere crossliefhebbers uit Rijssen totaal verrast”, zegt Manenschijn. „Ik was boos en teleurgesteld, temeer omdat ik zowel bij Henk Seppenwoolde als enkele raadsleden had aangegeven dat ik wel een deel van dat onderhoud op me wilde nemen. Maar alleen samen met anderen, want zo’n groot risico wil ik niet in mijn eentje dragen. Ik had hierover een telefoontje van de gemeente verwacht, maar ik ben nooit gebeld.”