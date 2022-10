Rijssens bouwbedrijf Akor neemt belang in prefabbedrijf: ‘Nu kunnen we tot wel de helft sneller bouwen’

Laatste stukje Regge bij Rijssen meandert nu weer als vanouds: ‘nieuwe’ rivier liefst 15 kilometer langer

RIJSSEN/WIERDEN - 100.000 kuub zand is er verzet om het laatste stukje Regge bij Rijssen aan te pakken. De rivier, die tussen Diepenheim en Ommen loopt, is in de afgelopen zestien jaar compleet aangepakt en krijgt zijn meanderende vorm terug. Nu is het laatste stukje bij de Pelmolen in Rijssen aan de beurt.

