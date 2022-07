Rijssense aanhanger ten prooi aan de vlammen

Holten na twee jaar van afwezig­heid weer ‘triatlon­dorp’

HOLTEN - Twee zomers moest Holten het doen zonder de aanwezigheid van het rondtrekkende triatlonwereldje. Geen Rachel Klamer, die in ‘haar’ wedstrijd weer eens als eerste over de streep op de Kalfstermansweide kwam. Geen invasie van atleten uit diverse hoeken en gaten van de wereld. Tweemaal op rij gooide het coronavirus roet in het eten, maar vrijdagavond en zaterdag is Holten weer het triatlondorp van weleer.

