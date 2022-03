Rijssense Arenda (46) verhuisde voor de liefde naar Oekraïne, nu bakt ze broden aan het front

Natuurlijk is de SGP de grootste in Rijs­sen-Hol­ten, maar de verrassing komt uit heel andere hoek

RIJSSEN/HOLTEN - Natuurlijk is de SGP bij de verkiezingen in Rijssen-Holten de grootste. Ze groeien zelfs een zetel, naar acht stuks. Maar de grootste verrassing in de gemeente is Gemeentebelang Rijssen-Holten. De partij met Holtense roots groeit van vier naar zes zetels. En extra bijzonder: vooral in Rijssen wist ze nieuwe stemmers te trekken.

17 maart