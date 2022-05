Rijssense Erna en Holtense Akke openen een troostplek in hun gemeente: ‘Voor rouwen is vaak geen ruimte’

Een jaar lang waren Verhoeven en Schuppert met de gemeente in gesprek, en dat was niet voor niets. De eerste troostplek in Holten is een feit, en ook Rijssen krijgt er een dit jaar. Wie door de bomenlaan loopt bij de Algemene Nieuwe Begraafplaats Holten, aan de Oude Deventerweg, vindt op het kruispunt tussen de graven, de urnenmuur en het strooiveld een kunstwerk. Onder de bomen staan twee bankjes. Het is een plek voor ontmoeting en troost.