Rijssense hoedenzaak van moeder en dochter is verhuisd naar groter pand, en dat is hard nodig

Daarler­veen slaat gat met concurren­tie na zege op Juventa'12

DAARLERVEEN/WIERDEN - Koploper Daarlerveen heeft een belangrijke slag geslagen in de titelstrijd in de vierde klasse F. Concurrent Juventa’12 werd door een doelpunt van Stef Reekers in de absolute slotfase met 2-1 verslagen.

4 april