Rijssense huisartsen keren zich tegen megawindmolens: ‘Echt bedreiging voor gezondheid’

Het was een stoet van dertien insprekers die dinsdagavond achter de microfoon plaatsnam in het Rijssense stadhuis. Ze waren onder andere afkomstig uit de buurtschappen en zelfs uit omliggende gemeenten Allemaal kwamen ze gedurende ruim twee uur hun verontrusting uitspreken over het plan voor 10 megawindmolens in Rijssen-Holten.

De opmerkelijkste bijdrage was afkomstig van huisarts Jan Baan, die het woord voerde namens alle doktoren en medisch specialisten uit Rijssen. Zij keren zich - ‘onvoorwaardelijk’, aldus Baan - tegen het installeren van windturbines, omdat dit te veel gezondheidsproblemen met zich zal meebrengen. „Het welbevinden en de gezondheid van alle inwoners moet de hoogste prioriteit van de gemeente krijgen. Dat mogen we niet wegwuiven, ten gunste van duurzame energie”, zei hij.

Het gaat om iets onhoorbaars

Baan herinnert eraan dat het liefst zo’n 40 jaar duurde voor de Nederlandse regering de gezondheidsrisico’s van hoogspanningsleidingen serieus nam. Al in 1979 toonde een Amerikaanse epidemioloog aan dat er een verband bestond met kinderleukemie. De huisarts: „Ik zeg dit niet zonder reden. Bij de hoogspanningslijnen was er sprake van iets onvoelbaars, bij de windturbines gaat het om iets onhoorbaars.”

Quote Hoe is ’t mogelijk dat wij gaan experimen­te­ren met 10 megamolens? Jan Baan, huisarts Rijssen

Het laagfrequent geluid van de megawindmolens is volgens Baan de grote boosdoener. „Dat is onhoorbaar voor het menselijk oor, maar het lichaam reageert er wel op. Dit kan leiden tot grote gezondheidscomplicaties. Dat laten diverse wetenschappelijke studie al zien. Het vormt echt een bedreiging. Want het zorgt mogelijk voor slaapstoornissen, hoofdpijn, tinnitus, oorsuizen, duizeligheid alsmede concentratie- en geheugenproblemen.”

Dat geluid stopt niet bij A1

Het laagfrequent geluid van de windturbines verplaatst zich over grote afstanden en het houdt niet op bij de gemeentegrenzen. Baan: „Het stopt niet bij de A1. Dat geluid dringt door muren, driedubbel glas en wat dan ook. Bescherming ertegen is onmogelijk. Iedereeen hoort zoiets wel eens als ie ’s zomers in bed ligt en in een buurtgemeente een festival of een concert gaande is. Het zijn de lage dreunen die dan zo ver dragen.”

Het dichtbevolkte Nederland is niet geschikt voor windturbines van 220 meter hoog, meende de arts. „Er is nog helemaal geen onderzoek naar de effecten gedaan. Hoe is het dan mogelijk om met 10 megawindmolens te gaan experimenteren in Rijssen-Holten?”