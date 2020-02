Ritje over crossbaan in Rijssen gaat niet zoals verwacht: twee terreinwagens zitten muurvast

Holtense Husky Karel is niet alleen de liefste maar ook de oudste: 18 jaar

6:53 Hij is eigenwijs, bemoeit zich overal mee, maar is toch de liefste hond van de wereld: Karel. De Husky uit Holten is bijna jarig. Hij wordt dan 18 jaar. Daarmee is hij voor zover bekend de oudste Husky van Nederland.