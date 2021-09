Rob uit Hellendoorn fietst 1200 kilometer in 3 dagen: ‘Zwaar? De verhalen van de mensen voor wie ik het doe, díe hakken erin’

Andy (21) uit Nijverdal wil graag de nieuwe Dennis op den Dries worden: ‘Maar ik weet dat dit onmogelijk is’

15 september NIJVERDAL - Andy Struikenkamp (21) is weliswaar klein van stuk, maar zijn ambitie is groot. Hij wil in de voetsporen treden van zijn illustere, overleden GroenLinks-partijgenoot Dennis op den Dries. De student is dinsdagavond geïnstalleerd als het jongste raadslid van de gemeente Hellendoorn.