Roep om erkenning en excuses klinkt door bij herdenking 70 jaar Molukkers in Overijssel

Het was niet alleen Paul Salakory, voorzitter van de stichting 70 jaar Molukkers in Overijssel die de oproep deed. Ook auteur Ditta op den Dries, die in haar boek ‘Verbroken Beloftes’, dat zaterdagmiddag werd gepresenteerd, 30 verhalen over Molukkers in Overijssel optekende, riep in haar indrukwekkende speech de aanwezige bestuurders op om die excuses en erkenning hoog op de politieke agenda te houden richting het nu nog demissionaire kabinet.