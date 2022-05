Rond Ypelo zorgt waterwinning voor extra zorgen: ‘We zien het waterpeil snel dalen’

Gelukkig waren er maandag een paar buitjes, maar een serieuze verlichting van het neerslagtekort heeft dat niet opgeleverd. De bovenlaag van de grond is droog en zal dat ook nog wel even zo blijven, zegt Marjan van der Lest van het Waterschap Vechtstromen. „En stel dat we in een keer een paar flink plensbuien krijgen, dan is dat nog steeds niet genoeg. De grond is zo droog dat het maar heel langzaam water opneemt. Het stroomt er snel weer af. Het mooiste zou zijn als het een flink aantal dagen continue zachtjes zou doorregen.”