Rotzooi van stikstofprotesten bij op- en afritten A1 in Twente wordt opgeruimd, bedrijf komt van ver

Hellen­doorn­se ‘orgelman’ en dominee Jan Dirk Wassenaar redt monumenta­le kerkorgels van ‘verminking’: ‘Mooi orgelspel is puur genieten’

HELLENDOORN - Dominee Jan Dirk Wassenaar heeft amper een idee hoe een kerkorgel in elkaar zit, maar de Hellendoornse predikant heeft in vijftien jaar wel tientallen monumentale orgels van de ‘verminking’ gered. En daarvoor is hij onderscheiden met een bijzondere erepenning.

29 juli