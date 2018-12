Rouwkaart uit Wierden pas na 27 jaar bezorgd: ‘Dit is een mysterie’

De enveloppe is nog als nieuw. Hij was zelfs ongeopend, alsof hij amper een week geleden verstuurd is. Janny de Bruijn schrok logischerwijs, toen ze zag dat er een rouwkaart bezorgd was. De vrouw uit Brielle dacht aanvankelijk dat een ver familielid uit Enschede overleden was. Toen ze nogmaals keek, bleek het om Gerrit Brouwer te gaan. „Iemand die 27 jaar geleden al is overleden.”