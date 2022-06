Ruim 8000 festivalgangers gaan uit hun dak op Boulevard Outdoor in Wierden; ‘Wauw, wat een magische dag’

WIERDEN - Stijf uitverkocht, ideaal weer, een vette line-up met artiesten en een topsfeer. De elfde editie van Boulevard Outdoor, op het Lage Veld in Wierden, was er een om in te lijsten. „Een magische dag.”

Ontspannen zitten Vlada (23) en Naomi (24) met een biertje aan de waterkant. Ze hebben zich onttrokken aan het festivalgedruis, met waar je ook bent stampende beat. „Even chillen. Dat kan hier mooi op het strandje.” De vriendinnen zijn luchtig gekleed, hun wangen met ‘gouden bloemetjes’ versierd. „Dat doen ze hier”, lachen ze. Een eindje verderop, voor de beautycorner, staat een lange rij.

Direct in de stemming

Vlada komt uit Almelo en is voor de derde keer van de partij bij Boulevard Outdoor. „Het is hier altijd gezellig. Met leuke mensen. De muziek is tof”, prijst ze. En: „Alles is goed geregeld. Ook om hier te komen. Vanaf het station in Wierden loopt er een speciale bus.” Vriendin Naomi, uit Markelo, bezoekt het festival voor de keer. „Ik was meteen in de stemming, toen ik het festivalterrein opkwam.” Dejay B Wess - alias Bart Wessels uit Almelo - die straks furore gaat maken op de mainstage, willen de dames absoluut niet missen.

Volledig scherm De sfeer is zeer gemoedelijk. © Bert Kamp

Bij Broederliefde gat het dak er af

Vijftig acts, op vijf podia, brengen de meute tot middernacht in beweging op de oevers van het Lage veld. Met spetterende optredens. Bij een van de grote namen, Broederliefde, gaat het spreekwoordelijke dak er ‘s middags al af. De slotshow, voor twaalven, is wederom spectaculair.

Reddingsbrigade paraat

Het festival, dat zichzelf ‘het gezelligste van Oost-Nederland’ noemt, is uitverkocht. Dat betekent ruim 8000 feestende bezoekers. Het gaat er uitbundig, maar gemoedelijk, aan toe. Uit voorzorg liggen twee boten van de Reddingsbrigade Wierden op strategische plekken in de recreatieplas. „Alcohol en water is niet zo’n goede combinatie. En misschien worden wordt er ook wel iets anders gebruikt”, verklaart voorzitter Freddy Holle van de Reddingsbrigade de aanwezigheid. Daarom mogen de festivalgangers uitsluitend pootje baden. De mannen in de boten hoeven ‘s middags maar een paar keer in actie te komen. Niet om festivalgangers uit het water te halen. Maar om bezoekers van de recreatieplas - die gewoon open is - te weren. Via het water proberen ze toegang tot het omheinde festivalterrein te krijgen. De illegale actie zou ze dan een ticket van ruim 40 euro besparen.

Verder verloopt Boulevard Outdoor zonder noemenswaardige problemen. De organisatie is dik tevreden. „De sfeer was top, de mensen waren gezellig en het weer zat ons mee. Wauw, wat een magische dag was dit.” De volgende editie van Boulevard Outdoor is zaterdag 24 juni 2023 gepland.

Volledig scherm © Bert Kamp