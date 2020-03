Sallandse band Bökkers stopt ermee: ‘‘t is mooi ewes’

VIDEOBökkers stopt ermee. Dat heeft de Sallandse band vrijdagmorgen om 09.00 uur aan haar fans laten weten via een speciale Facebookpagina. Frontman Hendrik Jan Bökkers en gitarist-zanger Erik Neimeijer: ,, ‘t is mooi ewes’.’

De band laat weten dat het na twintig singles, zeven studio-albums en zo’n duizend optredens tijd wordt voor wat anders. Frontman Hendrik Jan Bökkers: “Ik ga volgend jaar nog wel wat shows doen, maar ik ga er deze tour nog even rustig over nadenken hoe dit eruit gaat zien. Net zoals de andere bandleden dat gaan doen.”

Met ‘deze tour’ doelt Bökkers op de ‘Bienoa Doof Ervaring Tour’ waarbij vooral plaatsen in Noord-Oost Nederland worden aangedaan. De tour begint eigenlijk morgen al met een try-out in Beekbergen. De officiële start is op zaterdag 14 maart op het tentfeest Loo-Bathmen.

Quote Het is niet zo dat we elkaar de hersens inslaan, maar dit zat er gewoon al een tijdje aan te komen’’ Erik Neimeijer, Gitarist-zanger Bökkers

Paradiso

Er staan daarna zo’n veertig optredens gepland, waarvan de laatste op 28 november in Pesse. Neimeijer, de 37-jarige gitarist-zanger uit Heino: ,,Dat zal dus mijn afscheidstour worden. Althans, van Bökkers, want ik geloof dat we allemaal wel nieuwe dingen gaan doen daarna.’’

De muzikant die tegenwoordig in Hellendoorn woont, denkt niet dat het optreden in Pesse het laatste zal zijn van de band. ,,Meestal komen er gedurende de tour boekingen bij, dat zal nu nog meer worden dan vroeger, denk ik. Ik zou het wel mooi vinden als we hem aan het einde van het jaar kunnen afsluiten in Paradiso in Amsterdam.’’

Volledig scherm Gitarist-zanger Erik Neimeijer tijdens een optreden van Bökkers vorig jaar in Espelo. © Emiel Muijderman

Geen hersens inslaan

De band houdt er dan na tien jaar mee op. Volgens Neimeijer niet vanwege ruzie. ,,Het is niet zo dat we elkaar de hersens inslaan, maar dit zat er gewoon al een tijdje aan te komen. We merkten allemaal wel dat het tijd werd om nieuwe dingen te doen, het begon op een invuloefening te lijken.’’

Hij heeft het daarbij niet over de live-optredens. ,,Daarvoor hebben we echt wel energie genoeg en die zijn nog steeds geweldig om te doen. Maar Hendrik Jan en ik werken al zo’n dertien jaar samen, waarvan een kleine tien jaar met Bökkers, het wordt tijd voor een frisse adem.’’

Teleurgestelde fans

Na het bekend worden van het nieuws, kreeg de band vele reacties van teleurgestelde fans. ,,Maar ik kan ze gerust stellen, na Bökkers komen de bandleden afzonderlijk met toffe dingen. Wat? Dat kan ik nog niet zeggen.’’