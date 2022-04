Sallandse Heuvelrug ontsnapt aan natuurramp, heidebrand dreigde over te slaan naar bos

MCAS is een mysterieu­ze ziekte: Gonnie uit Wierden wachtte 10 jaar op een diagnose: ‘Ik ging van de ene naar de andere dokter’

WIERDEN - Gonnie van de Lang uit Wierden lijdt aan een bijzondere immuunziekte, Mestcel Activatie Syndroom (MCAS). Het duurde tien jaar eer een arts dat bij haar ontdekte. En ze is niet de enige. Ze schreef een boek over de aandoening, want literatuur is ook amper te vinden.

14 april