Schaap met gps en ezels die wolven verjagen: welkom op de Sallandse Heuvelrug

Auto rijdt tegen woning in Wierden op, politie zoekt doorgere­den bestuur­ster

WIERDEN - Een automobiliste is dinsdagochtend tijdens het achteruit rijden met haar auto tegen een gevel van een woning aan de Nijverdalsestraat in Wierden gebotst. De schade is aanzienlijk. De bestuurster is na de botsing verder gereden, de politie is nog naar de vrouw op zoek.

8 februari