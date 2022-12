Scheuring bij Lokaal Hellendoorn, raadsleden en wethouders verlaten partij: ‘De maat is vol’

Er gloort hoop voor Wierdens café Bartje: conflict met Heineken opgelost en er is een nieuwe (Almelose) eigenaar

WIERDEN/ALMELO - De kans is groot dat het Wierdense café Bartje volgend jaar onder de toekomstige eigenaar Bianca van Leeuwen uit Almelo een doorstart kan maken. Een conflict met huurbaas en bierleverancier Heineken over achterstallige betalingen is vrijdagmiddag in de Almelose rechtbank opgelost. Daarmee is de weg vrij voor een nieuwe vergunning en dus heropening van het horecabedrijf.

2 december