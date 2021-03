‘Schiet eens op met die brandgangen op De Borkeld in Holten’; maar zo eenvoudig is dat niet, zegt wethouder Aanstoot

RIJSSEN-HOLTEN - Het gaat leden van de commissie ABZM in Rijssen-Holten niet snel genoeg met de aanleg van brandgangen op recreatieterrein De Borkeld in Holten. Maar volgens wethouder Jan Aanstoot zijn de tien makkelijke gerealiseerd en worden de acht moeilijke dwarsgezeten door corona.

Tegen de aanleg van brandgangen werd actie gevoerd door eigenaren van vakantiewoningen op De Borkeld. Dit omdat ze geen zin hadden om delen van hun perceel op te offeren teneinde de brandweer beter toegang te verlenen. De vijfhonderd vakantiewoningen staan in een bosrijk gebied aan smalle weggetjes, waardoor de brandweer in geval van calamiteiten slecht kan manoeuvreren. Bij brand zou een groot deel van het terrein daarom in vlammen kunnen opgaan.

Onteigening

Uiteindelijk hakte de Raad van State in augustus 2019 de knoop door en deponeerde de bezwaren van de eigenaren in de prullenbak. De gemeente had inmiddels gedreigd met onteigening. Voor de RvS-uitspraak had de gemeente al vijf brandgangen gerealiseerd en vorig jaar ook vijf. Die tien waren, volgens Aanstoot, de makkelijke, waarbij voor een brandgang slechts met één of twee eigenaren hoeft te worden overlegd. Bij de resterende acht ligt het moeilijker.

Coronarestricties

Verschillende politieke fracties, waaronder Aanstoots eigen Gemeentebelang, willen snellere aanleg. „Bij die acht heb je te maken met drie of vier percelen waar je een doorsteek moet maken. De eigenaren willen ter plekke zien hoe de plannen zijn, maar dat is vanwege de coronarestricties nu niet mogelijk. We hopen dat na de zomer te kunnen oppakken en dan in 2022 de zaak te hebben afgerond”, aldus Aanstoot.