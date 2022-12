Schoorsteenbrand in Wierden: Hexelseweg tijdelijk afgesloten

Juweliers­zaak Dollekamp in Nijverdal stopt na 70 jaar: ‘Liever niet herinnerd worden aan overvallen’

NIJVERDAL - Het is het einde van een tijdperk. Hetty (69) en Harry (71) Dollekamp stoppen met hun juwelierszaak. Een bekend Nijverdals familiebedrijf, dat 70 jaar aan het Keizerserf te vinden was. Dat het verkopen van kostbare juwelen niet zonder gevaar is, heeft het echtpaar aan den lijve ondervonden.

8 december