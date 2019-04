Schrappen paasvuur Hellendoorn: ‘We hadden echt geen andere keuze’

Volledig scherm Het hek op de toegangsweg tot de vaste paasvuurlocatie in Hellendoorn is gesloten en de mededeling laat aan duidelijk niets te wensen over. © Han Haveman

Han Haveman

HELLENDOORN - Het aansteken van de boake op eerste paasdag is één van de tradities, die ze in Hellendoorn in ere willen houden. Het was voor het bestuur van de Stichting Oald Heldern De Noaberschop woensdag dan ook geen makkelijk besluit om een streep te zetten door het Helderse paasvuur. Maar volgens woordvoerder Dinand Webbink hadden de organisatoren eigenlijk geen keus. Door de aanhoudende droogte en de zondag verwachte windkracht 3 uit het noord-oosten (richting de bebouwing van het dorp) zou het aansteken van de paasbult een onaanvaardbaar veiligheidsrisico vormen.

De gemeente Hellendoorn nam woensdag twee keer contact op met het bestuur over de aanvullende eisen en voorwaarden, waaronder het paasvuur mocht worden aangestoken. Zo mocht een boake niet hoger zijn dan 4,5 meter of breder dan 15 meter en moest Oald Heldern De Noaberschop zorgen voor twee watertanks met een inhoud van 13 kuub. Bij windkracht 2 of hoger luidt het devies: Niet aansteken! „Dat laatste was voor ons gezien de weersvoorspelling doorslaggevend”, zegt Webbink.

Het opbouwen van het paasvuur in Hellendoorn begint altijd op donderdag. Door het evenement op de avond daarvoor af te gelasten wisten de organisatoren te voorkomen dat ze een stapel ongebruikt snoeihout moesten afvoeren. Webbink: „We hebben het hek op de toegangsweg tot de vaste paasvuurlocatie gesloten en hierop een briefje gehangen met de mededeling dat er dit jaar geen paasvuur is. En dat heeft het beoogde effect gehad. We zijn donderdag nog diverse keren gaan kijken, maar niemand heeft hier iets gestort. Gelukkig maar, want anders bestaat altijd nog de kans dat iemand de bult illegaal aansteekt.”