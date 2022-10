Schrijfster Anja Kalkman uit Nijverdal herkende zich in het verhaal van een Spaanse danseres: ‘Ook mijn leven stond op de kop’

Plotseling vertrek wethouder Rob de Koe in Rijs­sen-Hol­ten: ‘Vertrou­wens­breuk met fractie­voor­zit­ter’

RIJSSEN/HOLTEN - Wethouder Rob de Koe stopt per direct met zijn werkzaamheden voor de gemeente Rijssen-Holten. Dat heeft hij zijn collega's in het gemeentebestuur maandag laten weten. Aanleiding is een vertrouwensbreuk met Bart-Jan van den Berg, de fractievoorzitter van de VVD in Rijssen-Holten. In zijn ontslagbrief geeft de Koe aan hierdoor niet naar behoren te kunnen functioneren.

