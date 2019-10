Screams in Hellendoorn steeds angstaanjagender: ‘Dit was zó eng!’

Het is een prachtig gezicht, bijna betoverend zelfs. Een spetterend vuurwerk middenin het groen van de attractie Wild Waterval. Het kleurrijke spektakel luidt het einde in van Heksendoorn.



Vanaf dat moment verlaten gezinnen met jonge kinderen in rap tempo het Avonturenpark en wordt het tijd voor het ‘echte werk’. Want langzamerhand wordt de sfeer grimmiger.



Nog even en dan lopen zombies, enge clowns, weerwolven en piraten met bloeddoorlopen ogen door het park. Met als doel de bezoekers de stuipen op het lijf te jagen. Het is weer Screams.



Dat Shirley Schulenburg uit Rijssen een enorme griezelfan is, is één ding dat zeker is. Samen met haar vriendinnen staat ze al een tijdje te wachten tot ze het Horrorhotel in mag. Ze waren er vorig jaar ook, dus ze weten wel wat er komt. Maar wanneer ze na een kwartier weer buiten staan met een verhoogde hartslag moeten ze toch echt wel even bijkomen.