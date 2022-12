SelektHuis Rijssen krijgt bij gebrek aan opvolging nieuwe eigenaar

Op het nippertje redden Marja en Herman hun fietsen van sluwe dieven in Wierden, met dank aan Milano

WIERDEN - Even naar de winkel of een hapje eten in het centrum zonder je fiets aan de ketting te leggen, is er niet meer bij in Wierden. De afgelopen weken worden er regelmatig fietsen gestolen. Zo ook die van Marja en Herman Westerman. Hun fietsen werden ‘koud gezet’.

22 december