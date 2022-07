Serviceplein Hellendoorn Rally op parkeerplaats avonturenpark

met video Koning Wil­lem-Alexan­der bezoekt Molukse gemeen­schap in Wierden: ‘Een stukje erkenning’

WIERDEN - Koning Willem-Alexander was vrijdagmiddag op bezoek bij de Molukse gemeenschap in Wierden. Voor sommigen een bezoek met een bittere nasmaak, voor de meesten het startpunt van erkenning. Waar zij zo lang naar hebben verlangd. ,,Het is niet veel, maar het begin is er.’’

1 juli