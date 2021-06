Sinds de zelfdoding van Koen uit Nijverdal is het hun missie om mensen te helpen: ‘Wat als hij wel echt gepraat had?’

In Engeland is Andy’s Men’s club een groot succes. Het is een plek waar mannen bij elkaar komen om te praten over hun ware gevoelens. Alles mag gezegd worden. In het begin is dat doodeng, maar het werkt bevrijdend. Er zijn al meer dan vijftig locaties, verspreid over het land. Prins William vertelde over de pijn na het overlijden van zijn moeder Diana. Hij wil het taboe doorbreken dat mannen zich groot moeten houden. Koningin Máxima maakt zich in ons eigen land sterk voor mentale issues. Ook zij weet waar ze het over heeft, want haar zusje Inés pleegde zelfmoord.