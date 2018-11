Slachtoffer aanrijding Holten moest vechten voor haar leven, veroorzaker geeft fout toe

Het leven van een gepensioneerd echtpaar uit de buurt van Rotterdam verandert op 8 juli 2017 op slag als ze van hun vaste camping naar het centrum van Holten fietsen. Ze worden ingehaald door bestelbus met aanhanger die op het laatste moment naar rechts stuurt en de 70-jarige vrouw omver rijdt. De bestuurder van de bestelbus rijdt door. Niet veel later strijden artsen in het Enschedese MST voor haar leven.

Tien dagen lang ligt de vrouw in coma. Door de aanrijding is ze op haar hoofd gevallen. Ze heeft niet alleen een schedel- en oogkasfractuur maar ook levensbedreigende bloedingen in de hersens. Ze overleeft, maar zal nooit meer dezelfde zijn. Door de breuk van haar oogkas is de verbinding van het oog met de hersens doorbroken, het oog werkt nog wel maar de informatie die het opvangt komt niet meer binnen.

Anonieme beller

Terwijl de vrouw voor haar leven vecht is de politie naarstig op zoek naar de veroorzaker van het ongeval. Na oproepen in de media meldt een anonieme beller zich. Hij noemt de naam van een zekere K. uit Haarle. Politiemensen zoeken hem op en treffen op de bus sporen die passen bij het ongeval. Bij zijn verhoor geeft hij meteen aan dat hij op de betreffende kruising in Holten reed maar niets merkte van het ongeval.

Geen advocaat

Anderhalf jaar na het ongeluk staat de rechtszaak voor de rechtbank in Almelo. K. is er, alleen, zonder advocaat. Een bewuste keuze legt hij de rechters uit: “Ik heb altijd het idee dat een advocaat er is om er met gedraai en gekonkel eronderuit wil komen. Ik heb de beelden gezien, ik zat fout, dat beken ik ook gewoon. Geef mij maar mijn straf, die accepteer ik” zegt K. die zichzelf omschrijft als ‘een werker, geen prater’.

Beroepsmatige blindheid

K. reed jarenlang als vrachtwagenchauffeur rond legt hij uit. In die jaren ontwikkelde hij waarschijnlijk een soort van beroepsmatige blindheid, alleen dat wat van belang is, wordt opgeslagen. “Ik dacht een goede chauffeur te zijn, maar heb op dat moment een grote fout gemaakt” zegt hij, “ik baal er van, ik vind het vreselijk.”

De fietsers zag hij niet, daarvoor was de verkeerssituatie te confuus, hij moest plots uitwijken voor een tegemoetkomende auto die geparkeerde auto’s passeerde. Dat bevreemd de rechters, geen van de getuigen van het ongeval heeft het daarover. Ze zeggen allemaal dat de bestelbus met met aanhanger hard aan kwam rijden en zijwaartse beweging maakte en doorreed, het 70-jarige slachtoffer op straat achterlatend.

Getuigen

Volgens K. kunnen de getuigen wel meer zeggen, ze vertelden de politie dat rode en gele elementen op zijn bus zaten en dat er een graafmachine op de aanhanger stond. “Mooie getuigen zijn het, er zit geen geel of rood op mijn bestelbus en er stond al helemaal geen graafmachine op de aanhanger.”

Er is wel een getuige die kan vertellen over de tegemoetkomende auto. Want in tegenstelling tot wat hij eerder bij de politie verklaarde reed hij die dag niet alleen in zijn bestelbus, hij had een vriend van zijn zoon in de auto. Die vertelde hem ook dat hij de fietsers niet zag, maar de auto wel. K. vroeg de getuige of hij zijn verhaal wilde vertellen “maar hij zei liever niet.” Voor K. is daarmee de kous af. “Ik ben gewoon schuldig.”

Contact

K. zocht contact met de familie van het slachtoffer maar het was te vroeg. Als hij hoort hoe het hen vergaat, dat ze wel weer hun grote hobby kamperen hebben opgepakt maar aanpassingen nodig hebben voor de caravan reageert hij meteen. “Als ik iets kan doen in de vorm van vervoer, als er iets gemaakt moet worden aan de caravan, mijn zoon is handig, dan doen we dat graag.” De officier van justitie eist uiteindelijk 160 uur werkstraf en een jaar rijontzegging tegen de 64-jarige.

Als de strafzaak is afgelopen benadert hij de vrouw en haar echtgenoot. Biedt nogmaals zijn excuses aan en zegt dat hij altijd voor ze klaar staat, of ze nou ergens heen moeten of dat er iets getimmerd moet worden. Als de echtgenoot van het slachtoffer hem voorhoudt dat ze helemaal in het westen wonen reageert K. kort. “Dat maakt me helemaal niets uit.” Dan legt de vrouw haar hand op de arm van K. en vraagt hoe het met K. gaat. “U zult het ook wel moeilijk gehad hebben....”