Slechte brug in Nijverdal wordt vernieuwd: einde aan omrijden voor zwaar verkeer

NIJVERDAL - Zware vrachtwagens mogen er niet meer overheen, omdat de brug dat niet meer aankan. Daarom besloot de gemeente Hellendoorn dat er een nieuwe brug komt over de Regge in de Kerkstraat. De kosten: zeker 1,5 miljoen euro.

Enkele bruggen over de Regge in Nijverdal zijn slecht. Vandaar dat nader onderzoek is uitgevoerd naar de staat van onderhoud van drie bruggen in de Kerkstraat, de Mozartlaan en de Burgemeester H. Boersingel.

Constructie aangetast

De in 1968 aangelegde brug in de Kerkstraat is veruit de slechtste en actie is daarom gewenst. De constructie is dermate aangetast, dat begin juli uit voorzorg de brug is afgesloten voor vrachtverkeer zwaarder dan 15 ton. Destijds werd nog gesproken over ‘mogelijke herstelmaatregelen’, maar het college koos voor het vervangen van de brug.

Plaatsing van een ‘tijdelijke ondersteuningsconstructie’ is niet alleen duur (250.000 euro), maar daarna kan het zware vrachtverkeer nog niet over de brug. En omrijden kost tijd en geld. Vandaar dat is gekozen voor een nieuwe brug. Volgens de laatste planning beginnen de werkzaamheden eind 2024.

Brug en gemaal

Bij het aanleggen van de nieuwe brug wordt ook het verouderde rioolgemaal in de Kerkstraat gemoderniseerd om toekomstige hoeveelheden afvalwater af te blijven voeren. Nu gaat nog veel regenwater vanaf het bedrijventerrein ’t Lochter via dit gemaal naar de rioolwaterzuivering in Nijverdal. In de nabije toekomst moet een groter deel van dit regenwater naar de Regge. De kosten van het aanpassen van dit gemaal worden geraamd op 300.000 euro.

Asfaltweg

Verder wordt bij het ontwerp van de brug alvast rekening gehouden met de voor 2027 geplande herinrichting van de Kerkstraat. Deze oude klinkerweg wordt geasfalteerd en krijgt fietsstroken aan weerszijden van de rijbaan. Het wegprofiel is dan vergelijkbaar met dat van de Nijkerkendijk die in het verlengde ligt van de Kerkstraat. Om te voorkomen dat deze woonstraat een racebaan wordt komen er snelheidsremmende maatregelen. Het college: ‘De Kerkstraat is een nog ontbrekende schakel in het gemeentelijk fietsnetwerk. Het verbindt Nijverdal-Oost met het centrum en het westen van het dorp. Om het fietsverkeer te stimuleren is het belangrijk de fiets een eigen plaats te geven en meer comfort te bieden.’

Volledig scherm Sinds begin juli is de brug in de Kerkstraat verboden terrein voor vrachtverkeer zwaarder dan 15 ton. © Han Haveman