Sneeuwschuiver belandt in sloot tijdens werkzaamheden in Holten

Nijverdal­se fotograaf en politicus (66) plotseling overleden: ‘Voor iedereen een vriende­lijk woord, en hij kon slecht tegen onrecht’

4 februari NIJVERDAL - Hij kreeg op dinsdag een telefoontje dat zijn boezemvriend en politieke zielsverwant Jan Slooijer (66) die ochtend aan een hartstilstand was overleden. Een dag later kan Jan Veneman het tragische nieuws nog nauwelijks bevatten. Hij staart even naar de muur in z’n huiskamer, waar meerdere familiefoto’s hangen die beroepsfotograaf Slooijer heeft gemaakt.