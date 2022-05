Snel 1.000 extra huizen in gemeente Hellendoorn; vooral aandacht voor starters en middenklasse

Lokaal Hellendoorn, VVD en GroenLinks presenteerden maandagavond in de raad hun akkoord op hoofdlijnen. Het Helder(s) Akkoord is hun bestuurlijke leidraad voor de komende vier jaar, waarin volgens de opstellers alle ruimte is voor anderen om hun inbreng te hebben bij de uitwerking daarvan.

De andere politieke partijen in de gemeenteraad, inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers worden nadrukkelijk opgeroepen samen te werken aan een mooie toekomst van Hellendoorn. Want zo schrijft de nieuwe coalitie: ‘Hellendoorn maken we met elkaar!’.

Grond kopen

Het nieuwe college wil deze raadsperiode niet alleen werken aan alle voorbereidingen van het bouwen van al die extra woningen, maar vindt dat dan ook al moet zijn begonnen met de uitvoering van de nieuwbouwplannen. Er moet per kern of dorp in samenspraak met de bewoners worden bepaald waar in de (nabije) toekomst het beste kan worden gebouwd of verbouwd. De gemeente moet weer actief gronden gaan verwerven, die hiervoor nodig zijn.

Quote Minimaal 50% van de woningen is voor inwoners, die binding hebben met onze gemeente Helder(s) Akkoord

Betaalbare woonruimte

Bij de nieuwbouwplannen moet terdege rekening worden gehouden met (het behoud van) het cultuur-historisch karakter van een dorp. Ze moeten goed passen in de omgeving en daarbij vormen de toegestane bouwhoogtes in de bestemmingsplannen het uitgangspunt. Waar mogelijk en wenselijk worden leegstaande panden verbouwd tot woningen.

De bouw van betaalbare (huur)woningen voor starters en middeninkomens krijgt extra aandacht evenals de bouw van passende woonruimte voor ouderen, die niet langer zelfstandig kunnen wonen. En om de lijntjes zo kort mogelijk te houden krijgen wijken, kernen en dorpen niet alleen hun eigen wethouder, maar ook eigen ambtenaren toegewezen.

Voorzichtige koers

De nieuwe coalitie geeft aan een voorzichtig financieel beleid te gaan voeren „We geven niet meer geld uit dan er binnenkomt.” Deze koers wordt ingegeven door de verwachting dat de rijksoverheid op termijn gaat bezuinigen vanwege al die extra uitgaven door de oorlog in Oekraïne, energieschaarste, hoge inflatie en de stijgende prijzen.

Dat betekent ook dat de gemeenten op termijn minder geld van het rijk krijgen. Hellendoorn houdt bovendien rekening met extra uitgaven aan energiemaatregelen en vluchtelingenbeleid. „Ondanks al die onzekerheden streven we naar zo laag mogelijke gemeentelijke belastingen, passend bij ons voorzieningenniveau.”