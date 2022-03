Sociale werkgever helpt Rijssense ALS-patiënt, maar dan komt de belastingdienst: ‘Goedheid wordt bestraft’

Opnieuw verkie­zings­bord in Nijverdal gestolen

NIJVERDAL - En opnieuw is in Nijverdal een verkiezingsbord gestolen. Deze keer een bord met een poster van de CDA-lijsttrekker Roy Zijlstra, dat in de voortuin van ouderenpastor Liesbeth Jansen-Gort stond. „Blijkbaar is de verkiezingscampagne begonnen.”

9:28