Spoorwegovergang Ten Cateweg Wierden aangepast: geen treinen tussen Almelo en Deventer

Poolse bestuurder belandt in sloot in Rijssen, maar stapt ongeschon­den uit auto

18:27 RIJSSEN – Een Poolse automobilist heeft dinsdagavond een engeltje op zijn schouder gehad. De man belandde aan De Oplegger in Rijssen met zijn auto in de sloot nadat hij de macht over het stuur verloor. Wonder boven wonder raakte hij niet gewond.