Sporten wordt duurder in Rijssen-Holten, verenigingen trekken aan de bel: ‘Contributie moet betaalbaar blijven’

Rijs­sen-Hol­ten geeft informatie over begroting tóch vrij, na dreigend WOO-ver­zoek: ‘Absurd dat het zo moet’

RIJSSEN/HOLTEN - ‘Met daadkracht, in vertrouwen’, dat is de titel van het huidige coalitieakkoord in Rijssen-Holten. Erik Alberda, fractievoorzitter van Gemeentebelang Rijssen-Holten, moet er om lachen. Voor hem is het vertrouwen namelijk flink geschaad. Maandagavond staat er een debat over de gemeentebegroting van 2023 op de planning. Maar naar achterliggende informatie kon de gemeenteraad fluiten. Tot er werd gedreigd met een WOO-verzoek.

31 oktober