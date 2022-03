Sporthal De Stroekeld in Rijssen wordt noodopvang voor Oekraïense vluchtelingen

RIJSSEN/HOLTEN - Ook Rijssen-Holten heeft een locatie beschikbaar gesteld voor gevluchte Oekraïners. Het gaat om een crisisnoodopvang in sporthal de Stroekeld in de wijk de Veenenslagen.

De crisisnoodopvang is niet bedoeld voor langdurige onderdak. „Als de stroom vluchtelingen sterk toeneemt, kunnen hier tijdelijk mensen worden opgevangen tot er elders onderdak beschikbaar is. Of het ook daadwerkelijk nodig zal zijn, is moeilijk in te schatten", meldt de gemeente.

In 2015 werden er ook al vluchtelingen ontvangen in de sporthal. Toen was er plek voor maximaal 150 vluchtelingen, die voornamelijk uit Syrië kwamen.

Hartverwarmend

„Het is hartverwarmend om te zien hoe iedereen zijn steentje bijdraagt en hoe sommige mensen hun hart en huis openstellen voor mensen in nood", aldus burgemeester Hofland. Eerder meldde hij dat er al plek was voor 125 Oekraïense vluchtelingen in Rijssen-Holten, waarvan de meerderheid wordt opgevangen door particulieren.