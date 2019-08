Stel uit Haarle gooit het roer om: 'Vlees is het mooiste dat er is’

Sander Bouwhuis is een bekende in Haarle en omgeving. Tot vijf jaar geleden had hij jarenlang zijn eigen slagerij Bouwhuis, een familieslagerij waar zijn opa tachtig jaar geleden mee begon. De slagerij liep heel goed. Zo goed zelfs dat het Sander, en ook zijn gezin, teveel werd. „Ik maakte werkweken van 90 uur”, vertelt hij. „Ik was alleen maar aan het werk, nergens had ik meer tijd voor. Ook niet voor Annemiek en onze twee jonge kinderen Aukje en Wykje.”



Stoppen met het goedlopende familiebedrijf deed pijn. „Ik heb er heel lang over na moeten denken en heb het er ook met mijn oom, van wie ik het had overgenomen, over gehad. Ook hij zag in dat het zo niet langer kon.” De slagerij werd verkocht en Sander ging in loondienst bij een bedrijf in de vleeswereld. Daar bekleedt hij een managementfunctie. De overstap van eigen ondernemer naar werken voor een baas moet best wennen geweest zijn. Volgens Sander viel dat reuze mee. „Ja, het was wennen, maar ik heb nu ook veel verantwoordelijkheid en mag alles regelen. Alleen heb ik niet meer die eindverantwoordelijkheid. Mijn grootste valkuil is namelijk dat ik geen nee kan zeggen. Aan de ene kant een mooie eigenschap, maar het kan ook tegen je werken.”