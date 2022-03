Sterrin vocht in Expeditie Robinson voor reptielen: ‘Als je jezelf niet in een dier terugziet, boeit het je minder’

Boek van Twentse deelnemer Expeditie Robinson gekozen voor Kinderboe­ken­week: 'Ik ben dolblij’

RIJSSEN - ‘Het Grote Reptielenboek’ van de Rijssense Sterrin Smalbrugge (28) is gekozen als een van de themaboeken van de komende Kinderboekenweek. De groepen 5 tot en met 8 gaan in oktober met haar boek aan het werk. „Dit is voor mij een droom die uitkomt.”

22 februari