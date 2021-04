Stiefdochter failliete paardenhandelaar uit Hoge Hexel krijgt paard Quintaro niet terug

Kolkman had beslag laten leggen op meerdere paarden van B., waaronder Quintora. De stiefdochter claimde dat het dier van haar was. Ze kocht hem in augustus 2019. Maar volgens haar moest ze tijdelijk vanwege gezondheidsproblemen de verzorging overdragen aan haar stiefvader. Chris B. deed dat gratis, als wederdienst voor de hulp die Barij hem in het verleden had gegeven. Maar het paard was en bleef van haar, stelde ze. Volgens haar was de beslaglegging door Kolkman dan ook volkomen onterecht. Barij wil het paard zelf kunnen verkopen, omdat er financiële problemen zijn.

Telefoon van paardenhandelaar

Maar volgens curator Kolkman had Barij het dier al lang verkocht aan B. Hij haalde het bewijs daarvoor uit de telefoon van de paardenhandelaar zelf. Hij beschikte over appjes tussen Barij en haar stiefvader, waaruit bleek dat Quintaro in mei 2020 was overgedragen voor 5000 euro. In de appjes daarna werden afspraken gemaakt over het in etappes cash ophalen van de koopsom. Volgens Barij was dat geen bewijs: ze had volgens haar verklaring afgezien van de koop en het geld dus nooit ontvangen.

De rechter oordeelt nu dat Quintaro wel degelijk hoort bij de failliete boedel van paardenhandelaar B.

Twickel Stables

Ze kwam daarop met een verklaring dat Quintaro al geruime tijd werd verzorgd door Twickel Stables, waaruit zou moeten blijken dat deze stal het dier al die maanden had verzorgd. Volgens Kolkman is dat vals. Deze man is ‘toevallig’ ook de boekhouder van B. En die verklaarde tijdens zijn verhoor dat het bedrijf eigenlijk door B. werd gerund, dat hij niks van paarden wist, en al helemaal niet van Quintaro. Volgens Kolkman sprake de man zichzelf tijdens het verhoor in elke zin tegen en hangt hem nu een aanklacht boven het hoofd vanwege meineed en valsheid in geschrifte.

Rechter Koopmans vroeg zich af of het handig was om de zaak nog even aan te houden, gezien de vele ontwikkelingen in het faillissement. Maar zowel Barij als Kolkman wilden graag een uitspraak over de zaak. Die volgt binnen twee weken.