Stopt de wateroverlast eindelijk? Hoogste bestuursrechter moet einde maken aan ‘Greppelgate’ in Hoge Hexel

Rijs­sen-Hol­ten moet duidelij­ker kiezen op gebied van gezondheid: niet genoeg personeel

RIJSSEN/HOLTEN - Meer roken, meer drinken, meer kilo’s erbij. Corona liet ook in Rijssen-Holten zijn sporen achter bij de bevolking. De vraag is, wat gaat de gemeente daaraan doen? En is het wel genoeg voor de volksgezondheid? Volgens het laatste rapport, kan er nog wel een tandje bij.

15 september