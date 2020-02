Stormschade in Hellendoornse bossen valt mee

Dronken wildpoeper beboet in Hellen­doorn

9:25 HELLENDOORN - In de nacht van zondag op maandag raasde er een helse storm over Twente. Dat weerhield een dronken tiener in Hellendoorn er niet van om in een steeg langs de Dorpsstraat te wildpoepen. De politie betrapte hem en deelde een bekeuring uit.