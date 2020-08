Streep door Sinterklaasintocht Hellendoorn: ‘Beter om volgend jaar terug te komen’

Enter en Mander beste plekken om te wonen, Almelo ‘zeer matig’

7 augustus ENSCHEDE - De gemeente Wierden is de beste plek om te wonen in Twente. In de landelijke ranglijst staat Wierden op plek 13. In de landelijke top 10 van dorpen waar het prettig wonen is, staan zelfs vijf Twentse dorpen. Mander (385 inwoners) is de beste woonplek van Twente qua rust en ruimte en de op een na beste van Nederland.