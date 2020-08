Streep door Sinterklaasintocht Hellendoorn: ‘Geen politieagentje spelen’

Video Een middag gewichthef­fen in Nijverdal, waar is Nathalie aan begonnen: ‘Hoe lang nog?’

9 augustus NIJVERDAL - Onderuitzakken op de loungebank in je tuin, badderen in het koele water of toch maar eens kijken of gewichtheffen iets is? Nathalie Kroese uit Wierden kiest voor dat laatste. En met haar zes andere fanatiekelingen. Ze doen mee aan een pittige workshop van nationaal topgewichtheffer Nikki Löwik (19) in Nijverdal.