Strooizout veroorzaakt schade aan brug in Nijverdal, tijdelijk geen zwaar vrachtverkeer door Kerkstraat

Het beton en de wapening van de steunpunten van de Reggebrug zijn aangetast door vocht, hetgeen veroorzaakt is door strooizout. Uit een periodieke controle van bruggen en tunnels blijkt volgens de gemeente Hellendoorn dat deze brug in een veel slechtere staat verkeert dan was gedacht. „Dat is de reden om uit voorzorg een verbod voor zwaar verkeer in te stellen en herstelmaatregelen in te plannen”, schrijft de gemeente in een persbericht.