Stunt ‘dikke BMW’ in Nijverdal gaat mis: auto rijdt tegen bedrijfspand

Scherpe bocht bij spoor verdwijnt in Rijssen

8:01 RIJSSEN - Naar verwachting in het voorjaar van 2020 gaan het laatste deel van de Haarstraat en de volledige Molenstalweg in Rijssen op de schop. Dit gebeurt in het kader van de herinrichting van de centrumring, zoals vastgelegd in de Lange Termijn Visie Verkeer en Vervoer (LTVV). Die is in 1998 door de gemeenteraad vastgesteld.