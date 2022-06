Supermoto in Enter, waar snelheidsduivels door bochten glijden en publiek ogen tekort komt

De topcoureurs halen op dit stratencircuit snelheden van dik boven de 100 kilometer per uur. Het parcours is met dranghekken afgezet en alleen tussen de manches door hebben de toeschouwers eventjes de tijd om de weg bij de sluizen over te steken. Het geluid is oorverdovend en officials en menige toeschouwer hebben oordopjes in of dragen gehoorbeschermers. Alle lantaarnpalen, paaltjes en bedrijfsuitingen langs het parcours zijn afgeschermd, want de veiligheid van de coureurs en het publiek gaat boven alles.