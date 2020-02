Suzanne (19) uit Nijverdal is cheerleader op hoog niveau: ‘Dit is een echte sport’

Taakstraf voor Wierdenaar die douchende volleybal­sters stiekem filmt

18 februari WIERDEN - Een taakstraf van 30 uur. Daartoe is de 55-jarige Wierdenaar B. veroordeeld door de Zutphense politierechter, omdat hij op zaterdag 2 november 2019 in het geheim douchende volleybalsters van tegenstander DASH filmde in een Vordense sporthal.