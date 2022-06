SV Enter en Enter Vooruit intensiveren samenwerking meidenvoetbal: ‘Kan leiden tot oprichting van nieuwe club’

ENTER - Krijgt Enter op termijn een derde voetbalclub? Die kans is levensgroot nu de besturen van Enter Vooruit en SV. Enter hebben besloten de al bestaande samenwerking bij het meidenvoetbal niet alleen voort te zetten, maar ook te intensiveren. „Dat kan uitmonden in de oprichting van een nieuwe club speciaal voor het meidenvoetbal.”

De samenwerking in het meidenvoetbal in Enter kreeg afgelopen voetbalseizoen gestalte door een team onder de 15 jaar onder de naam Enter Vooruit /SV. Enter in de competitie te laten uitkomen. In het seizoen 2022-2023 spelen vijf gezamenlijke meidenteams (vanaf meiden onder de 11 jaar) op de voetbalvelden. De voorzitters Jos van Otten (SV. Enter) en Martijn Bouw (Enter Vooruit) hebben vorige week deze samenwerkingsovereenkomst getekend.

Quote We willen zoveel mogelijk speelsters van dezelfde leeftijd en niveau met elkaar laten voetballen Jos van Otten, voorzitter SV. Enter

Volgens Otten hadden beide clubs moeite om in elke leeftijdscategorie een volwaardig meidenteam het veld in te kunnen sturen, maar is dat dankzij de intensivering van de samenwerking straks wel mogelijk. Van Otten: „Het is onze bedoeling in elke leeftijdscategorie een evenwichtig en gelijkwaardig team op de been te brengen en zoveel mogelijk speelsters van dezelfde leeftijd en niveau met elkaar te laten voetballen.”

Maar meiden die liever bij de jongens in een selectieteam blijven voetballen en daarvoor ook de (fysieke) capaciteiten hebben, krijgen volgens hem de vrije keus om wel of niet in één van de nieuwe meidenteams te gaan spelen.

Eigen tenue

De gezamenlijke meidenteams gaan in nieuwe tenues spelen, waarvan het ontwerp door enkele speelsters zelf is gekozen. Zwarte kousen met een rode rand, zwarte broek en een shirt met een dubbele streep, waarin zowel de clubkleuren van Enter Voorruit (zwart-wit) als SV. Enter (rood-wit) zijn verwerkt. De thuiswedstrijden worden om en om gespeeld op de sportparken Krompatte en De Werf en ook de trainingen zijn om en om op deze locaties. Als de meiden willen doorstromen naar de senioren komen ze in een damesteam van hun eigen club terecht.

Nieuwe club?

Van Otten benadrukt dat de intensivering van de samenwerking in het Enterse meidenvoetbal vooralsnog alleen betrekking heeft op het komende seizoen, maar dat beide clubs wel de intentie hebben uitgesproken om ook daarna verder samen op te trekken.

Dat kan uitmonden in een nieuwe club voor het meidenvoetbal met een eigen bestuur en Enter Vooruit en SV. Enter als enige leden. Zo'n nieuwe club lijkt deze preses een prima manier om het meidenvoetbal in Enter nog beter op de kaart te zetten en de jaarlijkse uitstroom aan het einde van het seizoen aan banden te leggen.

‘Enter United’

Over een naam voor de toekomstige meidenvoetbalclub is volgens Van Otten nog geen besluit genomen, maar hij wil wel vast een suggestie doen: Enter United. „Dat is de naam waaronder een gezamenlijk jongensteam al eens in de Beltona competitie uitkwam.”