Taakstraf voor ongevoelige Rijssense die 5-jarige Ey-Linn doodreed

Flyer met ‘handige adresjes’ voor minima in Hellen­doorn

15 januari NIJVERDAL - Alle minima in de gemeente Hellendoorn moeten weten dat veel instanties een helpende hand kunnen toereiken. Zij hebben daarom pasgeleden een flyer ontvangen over armoedebestrijding. De flyer is zelfs twee keer bezorgd. „We vinden dit zo belangrijk dat we het twee keer hebben gedaan”, zegt mede-initiatiefnemer Piet Hofman van het Netwerk Sociale Zekerheid.