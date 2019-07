Tankstation uit Haarle stelt Rijkswaterstaat aansprakelijk voor schade door afsluiting N35

Maximale werkstraf geëist tegen man die 58-jarige Rijssenaar doodreed

12 juli RIJSSEN/ALMELO - De beelden laten Johannes R. (19) uit Ommen maar niet los. Hoe hij op 29 januari vorig jaar, bij bij het oversteken van de kruising Morsweg naar de Galvanistraat in Rijssen, plots een klap hoort, uitstapt en voor zijn auto een fietser in een plas bloed ziet liggen. Hoe een omstander hem vervolgens bij het lichaam wegtrekt, vasthoud en hem zegt dat hij maar beter niet kan kijken. “Dat moment dat ik hem zag liggen, daar heb ik nog ontzettend veel last van.”