Te koop voor 12.500 euro in Rijssen: oude brandweerwagen met ladder uit België

Geen carnaval, geen skivakan­tie: dan maar een weekendje Twente

22 februari HELLENDOORN - Aan boekingen geen gebrek op Twentse vakantieparken. Of het nu een midweek in januari is, of een weekend in de vakantie; de mensen komen wel. Ze willen er even uit, ze moeten er even uit. En dan is de rustige regio een betere optie dan de stille stad, zien ze op Hof van Salland in Hellendoorn. „In Amsterdam kan je nu ook niks.”